Austria: elezioni europee, prime previsioni danno in testa Ovp al 34,5 per cento

- In Austria i seggi per le elezioni europee chiuderanno alle 18:00, ma le prime previsioni danno in testa con il 34,5 per cento dei voti il Partito popolare austriaco (Ovp) del cancelliere Sebastian Kurz. Lo riferisce il quotidiano austriaco “Der Standard”. Rispetto alle europee del 2014, l'Ovp aumenterebbe i propri consensi del 7,5 per cento. Il Partito socialdemocratico austriaco (Spo) si attesterebbe secondo con il 23,5 per cento (-0,6), mentre il Partito della libertà austriaco (Fpo) sarebbe in terza posizione con il 17,5 per cento (-2,2). Seguirebbero i Verdi con il 13,5 per cento (-1) e Neos, partito di orientamento liberale all'8 per cento (-0,1). Chiudono la classifica gli altri partiti, che complessivamente raggiungerebbero il 3 per cento. (Geb)