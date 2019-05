Romania: elezioni europee e referendum giustizia, affluenza a 39,1 per cento alle ore 18:00

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza degli elettori romeni nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso si è attestata al 39,01 per cento alle ore 18:00 (ora locale). È quanto si legge all'interno di un comunicato diffuso dall'Ufficio elettorale centrale, in cui viene anche presentata un'affluenza al 32,49 per cento nel quadro del referendum consultivo sulla giustizia convocato dal presidente, Klaus Iohannis, che ha passato quindi la soglia per l’approvazione. Stando alle informazioni diffuse, nell'area della capitale Bucarest è stata registrata, sempre alle ore 18:00, un'affluenza pari al 41,4 per cento, mentre il numero di votanti all'estero ha toccato i 237.693 elettori. I cittadini potranno esprimere la loro preferenza fino alle ore 21:00 in 18.730 seggi elettorali in tutto il paese, ai quali ne vanno aggiunto altri 441 all'estero che si concentrano soprattutto in Italia, Spagna e Moldova. Stando alle informazioni diffuse, in prossimità dei seggi elettorali disposti per i residenti all’estero si sono formate code molto lunghe, a tal punto da far emergere la possibilità di un ritardo nel processo elettorale. Su questo punto è intervenuto il ministro degli Esteri, Teodor Melescanu, che ha suggerito un’estensione del programma in modo da facilitare la procedura di voto. “Siamo pronti a farlo, ma dobbiamo prima ascoltare il parere delle autorità competenti”, ha detto il capo della diplomazia. (Rob)