Yemen: segretario Onu Guterres assicura sua imparzialità nel conflitto

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha assicurato al presidente dello Yemen Abde Rabbo Mansur Hadi, che l’Onu rimarrà imparziale negli sforzi per risolvere il conflitto del paese, respingendo le accuse secondo le quali il suo inviato si era schierato dalla parte delle milizie Houthi. L'impegno è arrivato in una lettera di Guterres al presidente Hadi che aveva accusato l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen di parzialità. "Vorrei assicurarvi che saranno fatti tutti gli sforzi per mantenere l'imparzialità che ci si aspetta dalle Nazioni Unite". Nella sua lettera indirizzata a Guterres, Hadi ha accusato l'inviato Martin Griffiths di "fornire alla milizia Houthi le garanzie per rimanere a Hodeidah e nei suoi porti sotto l'egida delle Nazioni Unite". "Non posso più accettare queste offese dal tuo inviato speciale che minaccia le possibilità di trovare una soluzione (duratura)", ha detto Hadi. Hodeidah è il principale punto di ingresso per la maggior parte delle importazioni yemenite e gli aiuti umanitari. All'inizio di questo mese le Nazioni Unite hanno supervisionato la consegna da parte delle milizie dei porti di Hodeidah, Saleef e Ras Issa a una "guardia costiera", ma il governo ha dichiarato che erano in realtà forze Houthi con uniformi diverse.(Res)