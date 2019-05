Cina: Huawei promuove città intelligenti in Africa

- Il gigante cinese delle telecomunicazioni, Huawei Technologies, è intenzionato a promuovere città intelligenti in Africa per migliorare la sostenibilità ambientale: lo ha detto Adam Lane, senior director of public affairs di Huawei Technologies (Kenya), secondo cui le città africane possono adottare la tecnologia moderna nel campo dell'uso dell'acqua e dell'energia, delle comunicazioni, della sicurezza e del miglioramento della sicurezza. "Huawei è attualmente in trattativa con un certo numero di città africane per promuovere il concetto di città intelligenti", ha detto Lane. Huawei sta già implementando la tecnologia intelligente in alcune città in Kenya, Nigeria e Botswana. Lane ha detto che la tecnologia intelligente può essere utilizzata per monitorare meglio l'utilizzo delle risorse ambientali che migliora la sostenibilità delle città. (segue) (Cip)