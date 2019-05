Grecia: sondaggi, Nuova democrazia in testa con 35,08 per cento dei consensi

- Un sondaggio condotto dal sito d’informazione “Politico” nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo in corso nella giornata di oggi in Grecia riporta l’opposizione di Nuova democrazia con un vantaggio pariall’8,6 per cento rispetto alla Coalizione della Sinistra radicale (Syriza) guidata dal premier Alexis Tsipras. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”, aggiungendo che lo studio, aggregando dati provenienti da un certo numero di sondaggi condotti a livello nazionale, ha stimato che l’opposizione di Kyriakos Mitsotakis si aggiudicherà il 35,08 dei consensi, seguita da Syriza al 26,49. L’indagine statistica di “Politico” riporta poi il Movimento per il cambiamento (Kinal) e l’estrema destra di Alba dorata in corso per il terzo posto con rispettivamente il 6,8 e il 6,3 per cento dei voti, seguiti dal Partito comunista con il 5,85. (Gra)