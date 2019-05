Armenia-Cina: incontro ministri Esteri ad Erevan, concordata liberalizzazione visti

- Il ministro degli Esteri armeno, Zohrab Mnatsakanyan, ha incontrato oggi ad Erevan l’omologo cinese, Wang Yi, nel quadro della sua visita ufficiale nel paese caucasico. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che i due capi della diplomazia hanno firmato un accordo per l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei rispettivi paesi in possesso di un passaporto valido. “Le autorità della repubblica d’Armenia riconfermano di essere fermamente determinati a rafforzare i rapporti bilaterali con la Cina, da sempre caratterizzati da familiarità e rispetto reciproco”, si legge in un comunicato diffuso dal dicastero di Erevan. Stando alle informazioni diffuse, i due ministri hanno anche firmato un Trattato di estradizione e un certo numero di protocolli per la cooperazione dei settori della sicurezza alimentare e della veterinaria. (Res)