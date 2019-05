Rifiuti Roma: Corbucci-Laguzzi (Pd), pronti a opposizione durissima su sito Talenti

- "La proposta di individuare in via Ave Nichi uno dei siti di trasferimento dei rifiuti è inaccettabile per i cittadini del III municipio, che da anni stanno lottando per la chiusura del tmb del Salario. Ci opporremo in ogni modo a questa scelta e sosterremo le battaglie dei residenti di Talenti, che non meritano di essere vessati da una scelta scellerata, frutto magari del viscerale rancore covato dalla sindaca nei confronti dei pentastellati Lombardi e De Vito, che provengono proprio da quel quartiere. Saremo in piazza, raccoglieremo firme e insieme al consiglio municipale rimanderemo al mittente questa scelta. La vicenda rifiuti sarà la caporetto dell’incapace Raggi". Lo dichiarano in una nota Riccardo Corbucci e Filippo Maria Laguzzi, coordinatore del Partito democratico di Roma e consigliere del III Municipio.(Com)