Georgia: premier Bakhtadze a regioni occupate, nostro futuro include anche voi

- Il primo ministro della Georgia, Mamuka Bakhtadze, si è rivolto ai residenti delle regioni occupate dell’Abkhazia e di Tskhinvali (nota anche come Ossezia del Sud) nel suo discorso di oggi in occasione della Giornata dell’indipendenza. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”. “Voglio congratularmi con i nostri concittadini dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud in occasione delle celebrazioni per l’indipendenza della nostra nazione: questa giornata dovrebbe unirci ora più che mai”, ha detto il premier, aggiungendo che “non possiamo immaginare un futuro per la Georgia che non includa anche voi”. “L’unico modo che abbiamo per sconfiggere la povertà è attraverso lo sviluppo, la pace e la coesione”, ha aggiunto Bakhtadze. (Res)