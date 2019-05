Bulgaria: presidente Radev, futuro del paese dipende da elezioni di oggi

- Il futuro, la sicurezza e il benessere della Bulgaria dipendono dalle decisioni che i nostri cittadini prenderanno nella giornata di oggi. Lo ha dichiarato questa mattina ai giornalisti il capo dello Stato, Rumen Radev, dopo aver espresso la sua preferenza nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso in Bulgaria. “Invito tutti i cittadini a recarsi al voto, e a non lasciare che siano gli altri a prendere decisioni che riguardano il nostro futuro”, ha detto il presidente, ripreso dall’agenzia di stampa “Bulgarian News Agency”. Stando alle informazioni diffuse Radev ha anche aggiunto di aspettarsi un’affluenza alle urne particolarmente elevata.(Bus)