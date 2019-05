Croazia: elezioni europee, affluenza al 9,93 per cento alle ore 11:30

L'affluenza alle urne nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso in Croazia si è attestata al 9,93 per cento alle ore 11:30 di questa mattina. Lo riferisce il quotidiano "Jutarnji List", aggiungendo che il dato è leggermente superiore rispetto a quello riscontrato in occasione delle elezioni europee del 2014, quando l'affluenza in Croazia si era attestata al 7,64 per cento. Stando alle informazioni diffuse, il numero più alto di elettori che si sono recati alle urne, sempre alle ore 11:30, è stato riscontrato nelle località di Karlovac (11,36 per cento) e Zagabria (10,83) e nella contea di Varazdin (10,62). La Commissione elettorale centrale (Cec) ha anche diffuso un comunicato in cui conferma che il processo elettorale si sta svolgendo come da programma, e che la situazione in prossimità dei seggi elettorali risulta calma e pacifica. Nel documento, riferisce "Jutarnji List", viene anche sottolineata un'affluenza più consistente della diaspora croata, soprattutto in Serbia, rispetto agli anni precedenti.