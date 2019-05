Croazia: elezioni europee, affluenza al 9,93 per cento alle ore 11:30 (2)

- Più di 3,8 milioni di cittadini croati aventi diritto al voto sono attesi oggi alle urne per esprimere la loro preferenza nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso, in cui il paese sarà rappresentato da 12 deputati. Gli elettori potranno scegliere tra un totale di 396 candidati suddivisi in 33 liste, votando in uno dei 6.360 seggi che le autorità nazionali hanno predisposto in tutto il paese. Ad essi se ne aggiungono altri 119 in 46 paesi in tutto il mondo per i residenti all’estero. (Zac)