Venezuela: Usa, dimissioni Maduro devono essere il tema principale dei colloqui di Oslo

- Gli Stati Uniti si augurano che nel corso del prossimo round di colloqui tra Caracas e l'opposizione venezuelana in Norvegia si possa discutere delle condizioni delle dimissioni del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Ieri, il ministero degli Esteri norvegese ha dichiarato che Oslo ospiterà una seconda tornata di consultazioni tra i principali attori venezuelani la prossima settimana. Il primo incontro tra i rappresentanti di Maduro e l'opposizione si è svolto in Norvegia il 16 maggio. "Le elezioni libere non possono essere controllate da un tiranno. Come abbiamo ripetutamente affermato, crediamo che l'unica cosa da negoziare con Nicolas Maduro siano le condizioni della sua partenza. Speriamo che i colloqui di Oslo si concentreranno su questo obiettivo", si legge in una nota del Dipartimento di Stato.(Brb)