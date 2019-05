Croazia: elezioni europee, presidente esorta cittadini a recarsi alle urne

- Il presidente della Croazia, Kolinda Grabar Kitarovic, ha esortato tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, a recarsi alle urne per esprimere la loro preferenza nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso nel paese balcanico. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Hina”, aggiungendo che il capo dello Stato ha dichiarato di aspettarsi un’affluenza alle urne più elevata rispetto a quella registrata alle ultime europee del 2014. “Gran parte del nostro futuro in materia di politica comune dipende dalle decisioni che verranno prese oggi”, ha aggiunto la presidente, fermata dai giornalisti all’uscita dal seggio elettorale in cui ha espresso la sua preferenza. (segue) (Zac)