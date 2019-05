Ue: Coldiretti, accordo Mercosur primo test difesa Made in Italy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma preoccupano anche le aperture sugli agrumi, specie considerano le problematiche fitosanitarie dei prodotti provenienti dagli stati sudamericani contaminati da Black-spot o Macchia nera, una malattia non presente in Europa dove – sostiene la Coldiretti - rischia così di diffondersi con effetti disastrosi". "La pretesa di chiamare con lo stesso nome prodotti profondamente diversi è inaccettabile perché rappresenta un inganno per i consumatori ed una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori" ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "è anche necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti in vendita sugli scaffali ci sia un analogo percorso di qualità che riguarda l'ambiente, il lavoro e la salute". (Com)