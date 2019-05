Europee: Salvini, vincere a Milano? Mi interessa trionfo in Italia per cambiare Ue

- A chi gli chiede se vuole che Lega sia primo partito votato a Milano, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto: "A me interessa vincere in Italia per cambiare l'Europa. Di tutte le altre analisi, di cosa succede al governo, i ministri, i rimpasti, i no, in Italia non cambia nulla. Cambia tutto in Europa". Così dopo aver votato per le elezioni europee nel seggio di via Martinetti, periferia Ovest di Milano.(Rem)