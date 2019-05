Georgia: presidente Zurabishvili, indipendenza è un traguardo che dobbiamo proteggere

- L’indipendenza è un traguardo che dobbiamo impegnarci a proteggere da minacce come l’eredità sovietica, che ancora oggi ostacola la nostra trasformazione in un paese libero ed europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Georgia, Saome Zurabishvili, nel suo discorso di oggi alla cerimonia organizzata in occasione della Giornata dell’indipendenza. “È fondamentale proteggere e rafforzare costantemente le istituzioni che costituiscono le fondamenta del nostro paese”, ha aggiunto la presidente, sottolineando la necessità di sostenere lo sviluppo e la formazione della società civile in ogni modo possibile. “Non ho mai interferito con i processi politici del paese, e non ho intenzione di cominciare ora: tuttavia, ribadisco che farò tutto il necessario per proteggere i principi democratici, e mi opporrò a qualsiasi minaccia nei confronti dello Stato”, ha poi dichiarato Zurabishvili, sottolineando come la Georgia si stia affermando sul piano internazionale grazie all’integrazione euro-atlantica e alle ottime performance registrate in termini di sviluppo democratico, crescita dell’economia e stato di diritto. (Res)