Iran: ministro Esteri Zarif in Iraq e suo vice in visita in Qatar

- E’ stato un fine settimana di intensa attività diplomatica questo per l’Iran con il suo ministro degli Esteri, Mohammed Jawaz Zarif, in visita in Iraq e il suo vice, Abbas Araghchi, in visita in Qatar. A Baghdad Zarif è stato ricevuto ieri dal presidente iracheno Burham Saleh. Secondo una nota della presidenza irachena, Saleh ha ribadito che il suo paese è intenzionato a preservare le relazioni con Teheran. Entrambe dopo aver discusso della situazione internazionale hanno espresso la volontà di evitare un’escalation nella regione e di andare verso un dialogo costruttivo. L’agenzia di stampa iraniana “Fars” ha poi riferito che il numero due della diplomazia iraniana, Araghchi, è partito per un tour nei paesi del Golfo che lo porterà prima in Qatar, poi in Oman e infine in Kuwait. Il tour avrebbe lo scopo di “ribadire gli sforzi iraniani per allentare la tensione con gli Stati Uniti e in vista del vertice dei paesi arabi del Golfo previsto per la prossima settimana alla Mecca, in Arabia Saudita”.(Res)