Amministrative Lazio: alle 12 ha votato il 23,03 per cento aventi diritto

- Stando ai dati pubblicati sul sito del Viminale alle 12 nei comuni del Lazio andati al voto per le amministrative ha votato il 23,03 per cento degli aventi diritto. Nel dettaglio delle 5 province nella città metropolitana di Roma l'affluenza rilevata è pari al 22,09 per cento. In ciociaria ha finora votato il 22,41 per cento degli aventi diritto, nella provincia di Rieti il 24,58 per cento. A Latina il 26,48 per cento e Viterbo il 25,37 per cento degli elettori aveni diritto. (Rer)