Iran: Zarif a Baghdad, ci difenderemo da qualsiasi minaccia bellica

- Teheran “si difenderà da ogni minaccia bellica e da ogni attacco sia economico che militare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Mohammed Javad Zarif, secondo la Tv di Stato irachena durante la visita in corso a Baghdad. "Difenderemo qualsiasi tentativo di guerra sull'Iran sia economico che militare e lo affronteremo con forza", ha affermato il ministro degli Esteri iraniano. Zarif ha anche detto che l'Iran ha il desiderio di costruire "relazioni equilibrate con tutti gli stati del Golfo", ed ha aggiunto che l'Iran “ha proposto di firmare un patto di non aggressione con i vicini paesi del Golfo”. Il capo della diplomazia iraniana ha infine detto che l'Iran “non ha violato l'accordo nucleare”, invitando gli stati europei a mantenere i propri impegni e aggiungendo che “devono fare di più per preservare l'accordo nucleare”.(Res)