Europee: Berlusconi lascia la scuola di via Scrosati dopo incontro con militanti e candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo circa un’ora Silvio Berlusconi ha lasciato la scuola di via Scrosati 4 a Milano, dopo aver votato per le elezioni europee, e in cui ha improvvisato una riunione privata con militanti, candidati e simpatizzanti di Forza Italia. Tra i presenti la coordinatrice cittadina Cristina Rossello, il capogruppo del partito a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale, e la parlamentare Federica Zanella. I Giovani di Forza Italia che hanno partecipato riferiscono di un lungo discorso, dove Berlusconi ha parlato dei suoi anni di Governo, dei suoi ideali e dei progetti per il futuro, sostenendo che vuole portare in Europa il suo progetto iniziale di quando è sceso in politica, per presentarsi in Europa con spalle forti dal punto di vista dei voti per gestire al meglio le alleanze. La macchina con il leader di Forza Italia è andata via tra gli applausi di qualche decina di sostenitori.(Rem)