Milano: picchia moglie perché vuole lasciarlo, arrestato 26enne

- Un 26enne di origini salvadoregne è stato arrestato per maltrattamenti famigliari per aver picchiato la moglie, una connazionale di 25 anni, con la quale aveva avuto una figlia di 11 mesi. Sabato mattina alle 9 la donna ha chiamato il 112 raccontando di essere stata minacciata e picchiata ripetutamente dal marito. Nell’appartamento in via dell’Aprica, zona Farini, sono intervenuti subito i carabinieri della pmz Duomo che hanno bloccato l’uomo mentre si trovava ancora in casa. Ai militari la donna ha raccontato che gli episodi di violenze andavano avanti dal 2017, che non erano stati mai denunciati per timore di ripercussioni, per motivi di gelosia e che negli ultimi tempi si era verificata un’escalation perché il 26enne non accettava che la moglie volesse lasciarlo. La donna è stata poi trasportata all’ospedale Niguarda dove è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni per contusioni multiple e un disturbo post traumatico da stress. (Rem)