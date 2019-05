Europee: Viminale, alle 12 affluenza al 16,72 per cento

- Alle 12 secondo i dati diffusi dal Viminale l’affluenza era al 16,72 per cento, in linea con il dato del 2014 pari al 16,66 per cento. Per le Comunali si è registrato il 21,92 per cento mentre per le regionali del Piemonte è stata l'affluenza è stata pari al 19,44 per cento, leggermente inferiore al 19,63 della precedente tornata elettorale (Rin)