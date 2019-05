Municipio Roma IV: Raggi, inaugurato "Miglio d'arte", museo a cielo aperto con 99 murales

- "Roma ha un nuovo museo. Un museo a cielo aperto. Un 'Miglio d’arte composto da 99 murales realizzati da 120 artisti, per un totale di un chilometro e 260 metri di pannelli dipinti. Si trova nel quartiere Torraccia, nella periferia est della città ai piedi del Grande raccordo anulare". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "È un posto splendido. Ieri - aggiunge - lo abbiamo inaugurato e invito tutti a visitarlo e a viverlo, perché è un esempio di come l’arte, la cultura, la cura dell’ambiente possano riqualificare anche aree lontane dalle tradizionali attrazioni turistiche. Ed è sopratutto un esempio di cittadinanza attiva, la dimostrazione di quanto ciascuno di noi possa fare per la città impegnandosi in prima persona. Voglio ringraziare Franco Galvano e Giuseppe Corbellini di Arte e Città a Colori, il presidente di Retake Roma Simone Vellucci, tutte le altre associazioni e i loro volontari che hanno reso possibile tutto questo. Soprattutto ringrazio gli artisti che hanno donato le loro opere e dipinto il 'Miglio d’Arte', trasformando la barriera che separa il quartiere dal Gra in una magnifica 'tela', in qualcosa di unico. Rivolgo infine un invito ai cittadini: preserviamo insieme questo luogo. Noi siamo al vostro fianco per prendercene cura. Perché la bellezza appartiene a tutti e deve raggiungere tutti". (Rer)