Polonia: Tusk su elezioni europee, ci aspettiamo affluenza elevata

- Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha espresso la sua preferenza nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo nella città di Sopot, accompagnato dalla moglie Malgorzata. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap". Stando alle informazioni diffuse, Tusk ha dichiarato di aspettarsi un’affluenza alle urne significativamente più alta rispetto alle elezioni europee del 2014, e ha smentito la possibilità di modifiche consistenti all’interno della composizione del nuovo Europarlamento. “Gli ultimi sviluppi politici in Europa, come la Brexit o il rafforzamento di sentimenti antieuropei in alcuni paesi, sono un segnale critico. Tuttavia, ritengo che i cittadini siano molto preoccupati e concordino sulla necessità di difendere un’Europa unita: è anche per questo che, a parer mio, qui in Polonia avremo un’affluenza maggiore rispetto a quella riscontrata negli anni precedenti”, ha dichiarato Tusk ai giornalisti all'uscita dal seggio. Sull'esito del voto, il presidente del Consiglio europeo ha specificato che “sicuramente apparirà un po’ diverso, con molte facce nuove”, ma per quanto riguarda i rapporti tra le forze politiche pro e contro l’Unione europea, “sarà generalmente simile a come è già apparso negli ultimi cinque o dieci anni”.(Vap)