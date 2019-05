Romania: elezioni europee e referendum giustizia, affluenza a 23,91 per cento ad ore 14:00

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza degli elettori romeni nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso si è attestata al 23,91 per cento alle ore 14:00 (ora locale). È quanto si legge all’interno di un comunicato diffuso dall’Ufficio elettorale centrale, in cui viene anche presentata un’affluenza al 10,61 per cento nel quadro del referendum consultivo sulla giustizia convocato dal presidente, Klaus Iohannis. Stando alle informazioni diffuse, nell’area della capitale Bucarest è stata registrata, sempre alle ore 14:00, un’affluenza pari al 25,6 per cento, mentre il numero di votanti all’estero ha toccato i 125.808 elettori. I cittadini potranno esprimere la loro preferenza fino alle ore 21:00 in 18.730 seggi elettorali in tutto il paese, ai quali ne vanno aggiunto altri 441 all’estero che si concentrano soprattutto in Italia, Spagna e Moldova. (Rob)