Polonia: elezioni europee, affluenza al 14,32 per cento alle ore 12:00

- L’affluenza alle urne riscontrata in Polonia nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso si è attestata al 14,32 per cento alle ore 12:00. Lo riferisce la stampa locale, aggiungendo che nel corso della mattinata di oggi hanno espresso la loro preferenza il primo ministro, Mateusz Morawiecki, il capo dello Stato, Andrzej Duda, e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Stando alle informazioni diffuse, Duda ha esortato tutti i cittadini a recarsi al voto in modo da “prenderci la responsabilità per il nostro futuro”, concordando con il presidente del Consiglio europeo nell’aspettarsi un’affluenza più elevata rispetto a quella registrata alle ultime elezioni europee del 2014. (Vap)