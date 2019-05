Bosnia: leader croato Covic, su questione Kosovo seguiremo posizione di Belgrado (2)

- Sarajevo non intende rispondere ai dazi doganali del 100 per cento imposti dal Kosovo sulla merce importata dalla Bosnia con misure reciproche. Lo ha annunciato oggi il primo ministro del governo centrale bosniaco Denis Zvizdic durante una conferenza stampa congiunta con il ministro del Commercio estero Mirko Sarovic. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", Zvizdic ha affermato che "una risposta del genere non avrebbe quasi nessun effetto". La Bosnia, a detta del capo dell'esecutivo di Sarajevo, "intende continuare a insistere sull'abolizione dei dazi e si aspetta un accordo sul periodo moratorio di sei mesi durante il quale si arriverebbe a una soluzione sostenibile". (Bos)