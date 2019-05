Serbia: presidente Vucic domani con rappresentanti serbi del Kosovo a Belgrado (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio fare le congratulazioni per l'inventiva. Non ho mai letto niente di più stupido in vita mia", ha detto Vucic aggiungendo che quegli stessi paesi hanno inviato i loro osservatori per "trovare qualche errore o irregolarità" di cui poi accusare i serbi, ma non sono riusciti a trovare nulla e dunque "nella nota hanno dovuto dure" che ci sono state delle pressioni nel 2017. "Che senso ha?", ha detto ancora Vucic aggiungendo che "questo dimostra" che ad alcuni dispiace il fatto che le elezioni di domenica si siano svolte in modo tranquillo e ordinato. (segue) (Seb)