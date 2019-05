Kosovo: Movimento Vetevendosje chiede dimissioni presidente parlamento Veseli (3)

- Il leader della Lega democratica del Kosovo ha annunciato nei giorni scorsi "passi concreti" per far cadere il governo Haradinaj. Il capo del principale partito dell'opposizione ha reso note le sue intenzioni di incontrare il leader del Movimento Vetevendosje Kurti "per coordinare le azioni su una mozione di sfiducia contro l'attuale governo al fine di far cadere la coalizione". Mustafa ha annunciato inoltre che durante la settimana incontrerà anche il leader del Partito socialdemocratico (Psd) Shpend Ahmeti "per discutere e concordare azioni comuni". Ahmeti, nel frattempo, ha risposto che saluta positivamente l'iniziativa per una mozione di sfiducia contro il governo Haradinaj, in quanto il Psd "è sempre pronto a coordinare le azioni nell'interesse dello Stato del Kosovo". (segue) (Kop)