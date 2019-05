Serbia: presidente Vucic con rappresentanti serbi del Kosovo a Belgrado

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, incontra oggi i rappresentanti politici dei serbi del Kosovo: lo riferisce una nota presidenziale, precisando che l'incontro si terrà presso la sede di Palazzo Serbia a Belgrado. Alla riunione sarà presente anche il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. Lo stesso Djuric aveva annunciato l'incontro lunedì scorso, all'indomani delle elezioni amministrative tenute nel nord del Kosovo. La Lista serba ha vinto domenica scorsa le amministrative anticipate indette in quattro comuni del Kosovo settentrionale: Mitrovica Nord, Leposavic, Zubin Potok e Zvecan. In base ai risultati diffusi dalla Commissione elettorale centrale del Kosovo, la Lista serba ha ottenuto una chiara affermazione in tutti e quattro i comuni nei quali si è votato nei giorni scorsi. (segue) (Seb)