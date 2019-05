Kosovo: leader Lista serba annuncia nuove dimissioni sindaci del Nord in caso di mancato dialogo con governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lista serba, Goran Rakic, è stato eletto per guidare il comune di Mitrovica Nord con il 90,1 per cento dei voti, distanziando il candidato del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Gonxhe Caushi, secondo al 5,8 per cento, e quello del Movimento Vetevendosje, Erden Atic, terzo al 4,1 per cento. Nel comune di Leposavic, l'esponente della Lista serba Zoran Todic ha vinto con il 96,6 per cento mentre a Zubin Potok il serbo Srdjan Vulovic è giunto primo con 94,5 per cento dei voti. A Zvecan, infine, chiara affermazione del candidato della Lista serba, Vucina Jankovic, con il 94,7 per cento dei consensi. (Kop)