Kosovo-Serbia: premier Haradinaj risponde a presidente Vucic, è tempo di valori europei

- Il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, ha risposto alla dichiarazione del presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha annunciato "misure molto potenti" per contrastare i dazi imposti da Pristina sulle merci serbe. In un posto su Facebook, Haradinaj domanda al presidente serbo di dire che tale atteggiamento politico ha causato tragedie e dolore in passato. "È tempo di presentare i valori europei e non le posizioni che hai abbracciato in passato, che in passato hanno causato tragedie e dolore. Lo Stato del Kosovo è anche la patria dei serbi del Kosovo, una società che condividiamo comunemente", ha detto Haradinaj. "Abbiamo bisogno di speranza e il Kosovo è pronto per un accordo che accetti la realtà di due paesi, ai confini esistenti e nel rispetto reciproco", ha scritto Haradinaj. (segue) (Kop)