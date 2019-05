Radio Radicale: Anzaldi (Pd), colpevoli istituzioni che ignorano sciopero Giachetti

- Il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi rilancia l'attenzione sulla vicenda di Radio Radicale. "Nel silenzio dei presidenti delle Camere, del presidente del Consiglio, dei vicepremier, della Rai, un parlamentare ex vicepresidente della Camera è in sciopero della fame per difendere Radio Radicale e la libertà di stampa: colpevoli le istituzioni che ignorano Giachetti", scrive su Twitter.(Com)