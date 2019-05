Polonia: elezioni europee, premier Morawiecki vota a seggio di Via Spartanska a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha espresso la sua preferenza nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo questa mattina poco prima delle ore 10:00. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Pap”, aggiungendo che il premier, accompagnato da moglie e figli al seggio di via Spartanska a Varsavia, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Gli elettori polacchi saranno chiamati a scegliere i 52 rappresentanti del paese al Parlamento europeo, e i seggi chiuderanno questa sera alle ore 21. Stando alle informazioni diffuse, i comitati elettorali registrati alle elezioni sono Konfederacia, Wiosna di Robert Biedron, la Coalizione europea (Piattaforma civica, Alleanza della sinistra democratica, Partito popolare, Moderna e Verdi), Diritto e giustizia, Sinistra insieme, l’Unione del lavoro e, il Movimento di giustizia sociale e Kukiz’15.(Vap)