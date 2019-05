Venezuela: Usa, sostegno a desiderio popolo di porre fine a regime di Maduro

- Gli Stati Uniti sostengono il desiderio del popolo venezuelano di recuperare la propria democrazia e porre fine "all'illegittimo regime" del presidente Nicolas Maduro. E' quanto si legge in comunicato stampa del dipartimento di Stato degli Stati Uniti, secondo cui "i precedenti sforzi per negoziare la fine del regime e libere elezioni sono falliti perché il regime li ha usati per dividere l'opposizione e guadagnare tempo". "Le elezioni libere non possono essere controllate da un tiranno. Come abbiamo più volte affermato, crediamo che l'unica cosa da negoziare con Nicolas Maduro siano le condizioni della sua partenza. Speriamo che i colloqui a Oslo si concentrino su questo obiettivo e, se lo faranno, speriamo che i progressi siano possibili", prosegue la nota. (segue) (Was)