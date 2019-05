Venezuela: Usa, sostegno a desiderio popolo di porre fine a regime di Maduro (2)

- Il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela (An), Juan Guaidò, ha reso noto l'invio di una delegazione a Oslo per partecipare a riunioni con rappresentanti del governo di Nicolas Maduro, sotto gli auspici del governo norvegese. In una nota pubblicata dal Centro di comunicazione nazionale (Ccn), profilo che funge da ufficio stampa del leader oppositore, si comunica che si accetta "l'invito del governo del regno di Norvegia per esplorare una possibile uscita negoziata dalla dittatura e da questa grave crisi". Nella capitale europea si recheranno il vicepresidente dell'Assemblea nazionale, Stalin Gonzalez, l'ex sindaco della città di Baruta, Gerardo Blyde, e l'ex ministro delle Comunicazioni, Fernando Martinez Mottola. Una squadra che potrà contare sulla "consulenza tecnica" dell'ex rettore del Consiglio nazionale elettorale, Vicente Diaz, segno che l'opposizione mantiene ferma l'intenzione di andare alle urne. (Was)