Europee: Di Maio vota a Pomigliano D'Arco

- Il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, ha votato, poco dopo le 11, a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, nel seggio allestito nell'istituto comprensivo "Sulmona Leone" di via Sandro Pertini. "Ho fatto il mio dovere - ha scritto sui social network - Fatelo anche voi. Buon voto a tutti". (Com)