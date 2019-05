Ungheria: elezioni europee, premier Orban esprime ottimismo su affluenza ed esito

- Il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban, si è recato questa mattina alle urne nel dodicesimo distretto di Budapest per esprimere la sua preferenza nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo in corso nella giornata di oggi. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Mti”. Stando alle informazioni diffuse, il premier ha confermato il suo ottimismo in merito al risultato delle elezioni ai giornalisti, dichiarando che l’esito elettorale darà nuovo impeto “alle forze anti-immigrazione”, i cui leader avranno un ruolo politico più importante a sul piano europeo nei prossimi anni. “Sono molto ottimista, sia riguardo l’affluenza, sia in merito all’esito elettorale”, ha detto il premier, sottolineando come la crisi migratoria abbia cambiato radicalmente in mono in cui viviamo a partire dal 2014. (Res)