Ungheria: elezioni europee, affluenza al 17,16 per cento alle ore 11

- L’affluenza alle urne dei cittadini ungheresi nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo in corso nella giornata di oggi si è attestata al 17,16 per cento intorno alle ore 11 di questa mattina. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Mti”, aggiungendo che l’affluenza maggiore (18,43 per cento) è stata riscontrata nella contea di Veszprem. All’ultimo posto, invece, la regione di Szabolcs-Szatmar-Bereg con il 13,5. Stando alle informazioni diffuse, l’affluenza nella capitale, Budapest, si è attestata al 18,66 per cento, e i dati saranno nuovamente aggiornati intorno alle ore 13. Secondo quanto riportato da “Mti”, inoltre, la partecipazione dei cittadini al processo elettorale è cresciuta in maniera significativa rispetto alle europee del 2014. (Res)