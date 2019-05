Georgia-Azerbaigian: presidente parlamento su demarcazione confini, troveremo soluzione

- Sono sicuro che riusciremo a trovare una soluzione di comune accordo con i nostri amici dell’Azerbaigian. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento di Tbilisi, Irakli Kobakhidze, commentando le recenti discussioni sulla demarcazione dei confini tra i due paesi nella zona circostante il monastero di Davit Gareji. “Un dialogo costruttivo è fondamentale in queste situazioni, e sono sicuro che riusciremo a trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Ci impegneremo al massimo per far sì che venga trovato un compromesso degno dell’amicizia che ha sempre caratterizzato i rapporti tra Georgia e Azerbaigian”, ha detto Kobakhidze. (segue) (Res)