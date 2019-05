Georgia-Azerbaigian: presidente parlamento su demarcazione confini, troveremo soluzione (2)

- Si è tenuta nella giornata del 24 maggio a Baku una riunione tra le autorità dei due paesi caucasici per discutere la sezione controversa nell’area del complesso del monastero di Davit Gareji. La parte georgiana della relativa commissione, riferisce “Interpressnews”, è stata guidata dal viceministro degli Esteri, Lasha Darsalia. La commissione statale sulla demarcazione del confine georgiano-azerbaigiano esiste dal 1996. Circa il 30 per cento del confine tra Georgia e Azerbaigian, tuttavia, non è stato ancora concordato. L'area, dove si trovano importanti siti di eredità culturale e religiosa della Georgia fra cui le grotte monastiche di Davit Gareji, è stata una delle parti più controverse nei colloqui sulla demarcazione. (Res)