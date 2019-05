Europee: Berlusconi vota a Milano in seggio via Scrosati

- Silvio Berlusconi è arrivato nel seggio della scuola Cardarelli di via Scrosati 4 a Milano intorno alle 11.45 per il voto alle elezioni europee. Il leader di Forza Italia si è messo in coda con gli altri elettori. Molti di loro si sono fermati a parlare con lui chiedendo foto e selfie. Alla fine del suo voto, dopo innumerevoli foto richieste da fotografi e giornalisti Berlusconi si è scusato con i presenti al seggio dicendo: “La società mediatica impone queste sceneggiate”. “Io sono venuto qui sempre perché qui venivo con la mia mammina a votare e allora sono un sentimentale”, ha ricordato il leader di Forza Italia. A chi gli dice che non era registrato al seggio risponde: “Un candidato può votare ovunque e io ho scelto il ricordo”.(Rem)