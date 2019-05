Europee: Raggi al voto ad Ottavia

- Impermeabile beige, jeans scuri blu e scarpa nera dottor Martin's, la sindaca di Roma Virginia Raggi è arrivata insieme al figlio alle 11.30 alla scuola media al numero 5 di via Maria Pia Filippini a Ottavia. Ad attenderla all'ingresso dell'istituto il marito Andrea Severini provvisto della scheda elettorale della prima cittadina. Nella sua sezione, la 2399, la sindaca ha dispensato sorrisi e stretto le mani di tutti i componenti dell'ufficio elettorale. Poi, uscita dalla cabina, ha posato con la scheda in mano davanti all'urna a favore dei fotografi. "La scheda si piega così e poi si mette nell'urna: così il voto è segreto", spiega Raggi al figlio. Prima di andare via, la sindaca si è recata nelle altre sezione del piano terra e nelle due del primo piano del plesso scolastico per salutare scrutatori e rappresentati di lista, ma anche per ascoltare consigli e lamentele dei cittadini del suo quartiere per circa venti minuti. (xcol4)