Francia: elezioni europee, affluenza a 19,26 per cento a mezzogiorno

- L’affluenza alle urne dei cittadini francesi nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo in corso nella giornata di oggi si è attestata al 19,26 per cento a mezzogiorno. È quanto si legge all’interno di una nota diffusa questa mattina dal ministero degli Interni di Parigi. Stando alle informazioni riportate, il dato è in aumento rispetto a quello riscontrato alle ultime europee del 2014, quando alla stessa ora l’affluenza si era attestata attorno al 15,70 per cento. (Res)