Bulgaria: elezioni europee, attesi alle urne oltre 6 milioni di aventi diritto al voto

- I 6.355.633 cittadini aventi diritto al voto della Bulgaria hanno iniziato questa mattina ad esprimere le loro preferenze per l’elezione di coloro che rappresenteranno il paese ai 17 seggi assegnati a Sofia all’interno del Paramento europeo. Stando ai dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale (Cec), a contendersi un posto a Bruxelles saranno 318 candidati suddivisi tra 13 partiti e 8 coalizioni. Secondo quanto riportato da fonti interne al ministero degli Esteri di Sofia, le autorità bulgare hanno predisposto un totale di 191 seggi elettorali in tutto il paese, che resteranno aperti fino alle ore 20 di questa sera (ora locale). In una nota diffusa questa mattina, il ministero degli Interni ha anche confermato che il processo elettorale ha avuto inizio senza particolari problemi e in un’atmosfera distesa: informazioni confermate anche dalle forze di polizia dispiegate in prossimità dei vari seggi per mantenere l’ordine pubblico nel corso della giornata.(Bus)