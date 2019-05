Bolivia-Perù: riunione Morales-Vizcarra a Lima, focus su corridoio bioceanico e vendita gas naturale

- I presidenti del Perù, Martin Vizcarra, e della Bolivia, Evo Morales, si riuniranno oggi, 26 maggio, a Lima, con un'agenda centrata sulla vendita di gas e sul progetto del cosiddetto "corridoio bioceanico", il mega progetto di infrastruttura destinato a creare un collegamento terrestre diretto tra oceano Atlantico e Pacifico, dal Brasile al Perù. Lo ha affermato il ministro del Commercio estero boliviano, Benjamin Blanco, in una conferenza stampa. "Approfittando della presenza a Lima del presidente Morales ci sarà una riunione con Vizcarra dove si affronteranno questioni che riguardano i temi in discussione nel quadro del gabinetto binazionale", ha dichiarati Blanco. "Ci sono diversi punti importanti in discussione, uno di questi è il corridoio ferroviario bioceanico nel quale il Perù è un attore molto importante", ha aggiunto Blanco, che ha sottolineato che "i presidenti valuteranno e definiranno azioni anche riguardo la questione della vendita di gas naturale al Perù". (segue) (Abu)