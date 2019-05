Europee: nel Lazio alle 12 affluenza al 16,55 per cento

- Stando ai dati pubblicati sul sito del Viminale, nel Lazio, alle 12, si è recato alle urne per le Europee il 16,55 per cento degli aventi diritto. La percentuale sale dunque rispetto la scorsa elezione quando alle urne, sempre alle 12, si recò il 14, 72 per cento degli elettori. Nel dettaglio delle cinque province: Roma 16, 24 per cento; Rieti 19,45 per cento; Latina 16,07; Frosinone 16, 79 e Viterbo 19,82. (Rer)