Milano: Cenati (Anpi), vandalizzata lapide dedicata a partigiano Luigi Cristini

- Nella notte tra sabato e domenica 26 maggio, in via Monte Cengio, in zona 4, è stata vandalizzata la lapide dedicata al partigiano Luigi Cristini. Lo rende noto Roberto Cenati, presidente Anpi Provinciale di Milano. La corona è stata incenerita e annerita la targa. "Il grave ennesimo atto provocatorio - scrive in una nota Cenati - offende i valori di Milano, città democratica e antifascista. Chiediamo alle autorità di fare il possibile per individuare gli autori di questa ignobile azione". (Com)