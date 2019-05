Rifiuti Roma: Filini-Petrella (Fd'I), no a sito a Talenti, pronti a barricate

- "Se l'amministrazione Raggi pensa di poter impiantare un sito di trasferimento rifiuti in via Ave Nichi senza incontrare una forte opposizione da parte del territorio, si sbaglia di grosso. Dopo aver subito il tmb Ama di via Salaria per anni, non è nemmeno minimamente pensabile che i cittadini del Municipio III siano disposti ad accettare un nuovo flagello fatto di miasmi e rifiuti a due metri da Parco Talenti, fiore all'occhiello del territorio e polmone verde frequentato da tantissima gente, sportivi, bambini e amanti degli animali. Fratelli d'Italia, senza troppi giri di parole, è pronta a fare le barricate per difendere il quartiere e impedire questo sgarro alla cittadinanza. Da questa settimana inizieremo a raccogliere firme e ad organizzare la protesta". Lo dichiarano in una nota il dirigente romano di Fratelli d'Italia Francesco Filini e la capogruppo in III Municipio Giordana Petrella. (Com)