Roma: servizi antidroga Ps, 20 pusher in manette. Sequestrati 40mila euro in contanti e quasi 5 kg di stupefacente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli della polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio. Al Tuscolano, gli investigatori dopo una serie di mirati servizi di appostamento, effettuati anche nelle ore serali e notturne, hanno individuato una palazzina di via Calpurnio Fiamma dove era stato notato un anomalo andirivieni di persone. Da un approfondito screening dei residenti nella palazzina, gli investigatori hanno focalizzato l'attenzione su un giovane D.L., di origini sudamericane, poco più che 20enne, già controllato in passato. Dopo l'ennesimo appostamento, i poliziotti hanno deciso di intervenire e procedere a perquisizione domiciliare a carico dello stesso. Nell'abitazione è stato rinvenuto e posto in sequestro un sostanzioso quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, in totale circa un chilogrammo, suddiviso in panetti, più un bilancino di precisione e strumenti idonei al confezionamento delle singole dosi. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al Prenestino invece, è stato arrestato O.A., con precedenti di polizia. Ad insospettire i poliziotti del commissariato è stato il suo comportamento. Si è infatti allontanato in tutta fretta da via Bresadola quando ha visto gli agenti. Fermato per un controllo, indosso nascondeva 20 involucri di cocaina mentre nell'abitazione ne sono stati sequestrati altri 90 grammi. L'operazione di polizia, che ha portato all'arresto di 20 pusher, e il sequestro di 4.734 kg di stupefacente, 8 piante di marijuana e 39.495 euro in contanti, ha visto impegnati, oltre ai commissariati summenzionati, anche quelli di: Esquilino, Viminale, Fidene Serpentara, Celio, San Lorenzo, San Basilio, Romanina e Casilino Nuovo. (Rer)